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В Минске завершено расследование дела о мошенничестве в сфере автострахования

Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками десятого управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД.


По данным следствия, участники преступной деятельности с 2016 года по 2018 год на территории столицы совершали многочисленные инсценировки аварий с целью получения страховых выплат. Всего зарегистрировано восемь эпизодов преступной деятельности.

Согласно материалам уголовного дела, граждане России приезжали из Москвы, как правило, на битых авто. При этом заранее подыскивали на территории Беларуси лиц для инсценировки ДТП. В качестве указанных граждан всегда выступали белорусы, имеющие в собственности автомобили с заключенным договором обязательного страхования транспортных средств. За оказанную помощь белорусским гражданам предназначалось вознаграждение в размере до 500 евро.

Для инсценировки страхового случая злоумышленники специально повреждали машины путем их столкновения. Затем по их преступной схеме водитель поврежденного авто с российскими номерами всегда являлся потерпевшим, а автомобиль с белорусскими номерами – виновником ДТП. Чтобы максимально затруднить разбирательства, фигуранты инсценировали дорожно-транспортные происшествия только ночью.


– Впоследствии злоумышленники обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения, предоставляя туда недостоверные сведения, и путем обмана получали денежные компенсации. Страховые выплаты всегда перечислялись на счет российского банка. В своей деятельности соучастники использовали автомобили BMW 320, BMW 730, Audi A6, Mercedes ML320 и другие. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что иностранные граждане с использованием тех же автомобилей занимались инсценировкой ДТП и на территории России, – сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская.

Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых страховым компаниям, составил более 94 тысяч рублей. Следователи приняли меры по обеспечению его возмещения. На имущество обвиняемых общей стоимостью более 65 тысяч рублей, в том числе автомобили, золотую цепь стоимостью более 21 тысячи рублей, наручные часы и денежные средства наложен арест. Всего фигурантами возмещено более 80 тысяч рублей.



Следователи провели обыски по месту жительства и по месту работы обвиняемых, допросили более десяти свидетелей, изучили документацию страховых компаний. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям статьи 209 УК (мошенничество). К восьми гражданам Беларуси применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному гражданину России – залог, еще пять россиян и один белорус объявлены в межгосударственный розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото: Следственный комитет
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