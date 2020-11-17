В столице Беларуси завершено формирование стабилизационного фонда сельскохозяйственной продукции для обеспечения горожан в межсезонный период. Об этом сообщает БЕЛТА.
В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома рассказали, что формировать стабфонд закончили в срок, 15 ноября, как и планировалось.
– Мы завершили эту работу в полном объеме: 1,5 тыс. т картофеля, 800 т капусты, 250 т свеклы, по 500 т моркови, лука и яблок. В этом году запасы плодоовощной продукции закладываются только в хранилища УП "Партизанское" в Колядичах – объемы небольшие. Минская овощная фабрика стабфонды не создает, – рассказала начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия ГУПР Мингорисполкома Алла Сергеева.
Запасы закладывались в соответствии с заключенными договорами с производителями из разных областей: Минской, Могилевской, Гомельской, Брестской. В хранилищах УП "Партизанское" продукция хранится в необходимых условиях, где соблюдается приемлемый температурный режим и влажность. Благодаря этому в течение всего периода хранения и реализации (до 31 мая следующего года) овощи и фрукты будут сохранять свои товарные свойства.
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В Минске завершено формирование стабфонда плодоовощной продукции
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ