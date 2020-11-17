В Минске завершено формирование стабфонда плодоовощной продукции

В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома рассказали, что формировать стабфонд закончили в срок, 15 ноября, как и планировалось., – рассказалаЗапасы закладывались в соответствии с заключенными договорами с производителями из разных областей: Минской, Могилевской, Гомельской, Брестской. В хранилищах УП "Партизанское" продукция хранится в необходимых условиях, где соблюдается приемлемый температурный режим и влажность. Благодаря этому в течение всего периода хранения и реализации (до 31 мая следующего года) овощи и фрукты будут сохранять свои товарные свойства.