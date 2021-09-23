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  2. В Минске водитель грузовика съехал в кювет и погиб

В Минске водитель грузовика съехал в кювет и погиб

Смертельная авария произошла сегодня в столичном районе Шабаны. Об этом сообщают в Telegram-канале ГАИ Минска.


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Сегодня около 11 часов 55 минут водитель седельного тягача "Вольво", двигаясь по улице Селицкого со стороны промзоны "Шабаны" в направлении улицы Шабаны, выехал за пределы проезжей части и остановился на зеленой зоне. 

Предварительно установлено, что шофер умер за рулем во время движения. 

По факту ДТП начата проверка. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция напоминает, что водителю запрещается управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции. 

Видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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