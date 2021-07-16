В столице на 2021 год установлена планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых по техническому обслуживанию общежитий. Решение Мингорисполкома № 1896 от 24 июня 2021 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Фото: pixabay.com
Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги по техническому обслуживанию общежитий, которую оказывает населению КУП "Минские городские общежития", на 2021 год установлена в размере 0,3135 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения.
Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.
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В Минске установлена планово-расчетная цена на ЖКУ по техническому обслуживанию общежитий
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