В Минске установлена планово-расчетная цена на ЖКУ по техническому обслуживанию общежитий

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Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги по техническому обслуживанию общежитий, которую оказывает населению КУП "Минские городские общежития", на 2021 год установлена в размере 0,3135 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения.Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.