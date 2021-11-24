В Минске стартовала серия диалоговых площадок представителей власти и общественных объединений со студентами

Предстоящий референдум по внесению изменений в Конституцию, кризис с беженцами на границе, общественно-политическая ситуация в стране, корректировки в Кодекс об образовании – эти и другие вопросы обсудили участники диалоговой площадки, которая прошла в Минском государственном лингвистическом университете.





В начале встречи депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич попросил молодежь быть открытой и не бояться высказывать свое мнение:

– Хотелось бы знать, как вы относитесь к изменениям, которые планируется внести в Кодекс об образовании, что думаете о предстоящем референдуме. Возможно, у вас есть к нам вопросы. Не стесняйтесь, задавайте. Нам важно слышать, чем вы интересуетесь. Мы открыты для предложений.





Беседа со студентами длилась почти полтора часа. Молодые люди были активными: интересовались ситуацией на границе, предлагали свою помощь в качестве волонтеров, озвучивали идеи по дальнейшему изменению законодательства, говорили о необходимости проведения ребрендинга БРСМ, а также недопустимости переписывания истории.

Первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов уверен, что подобные встречи со студентами нужно проводить чаще:

– У нас прекрасная молодежь. Она отлично осведомлена о ситуации в стране и в мире. Как лидеру самого крупного молодежного объединения было любопытно узнать отношение ребят к нашим проектам, понять их видение развития организации. Обсудили, чему может быть посвящен следующий год. И, кстати, одна из идей понравилась – Год доверия. Приятно, что многие студенты интересуются темой Великой Отечественной войны, знают истории своих прабабушек и прадедушек, которым пришлось пройти через нелегкие испытания. Когда ребята знают правду из уст близких людей, то никогда не поверят в то, что в негативном ключе навязывают западные информационные ресурсы.









После встречи студентка первого курса переводческого факультета МГЛУ Владислава Гранач поделилась впечатлениями:

– Вышла из зала воодушевленная. Не думала, что представители власти бывают такими дружелюбными, открытыми, умеют шутить. Получила ответы на волнующие вопросы. В частности, поинтересовалась, как стать волонтером и попасть на границу, чтобы оказать помощь беженцам. Например, могла бы быть полезной в качестве переводчика. Мне подсказали, как это сделать.

Полезной считает встречу и третьекурсник переводческого факультета Даниил Кузьмин:

– Хорошо, когда представители власти сами идут к молодежи, интересуются ее мнением, проблемами. Возможно, в некоторых вопросах наши взгляды не совпадают, но на то и нужны диалоговые площадки, чтобы найти общий язык.