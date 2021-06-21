В Минске работник завода нанес ущерб предприятию на 10 тысяч рублей

Фото из архива

объяснил, как действовали злоумышленники:Используя такую схему, мужчины присвоили почти 10 тысяч рублей, которые использовали на личные нужды. Как уточнили sb.by в Заводском РУВД г. Минска, на хищение такой суммы фигурантам хватило около месяца.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Ранее преступники судимы не были.