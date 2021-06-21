Работник одного из столичных заводов со своим знакомым за месяц нанесли предприятию ущерб в почти 10 тысяч рублей, злоупотребляя служебными полномочиями. Факт хищения установили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Заводского РУВД г. Минска.
Фото из архива
Начальник ОБЭП КМ Заводского РУВД г. Минска Евгений Шнип объяснил, как действовали злоумышленники: «45-летний работник одного из столичных заводов, целенаправленно завышая стоимость предложений участников тендера на запасные части для ремонта оборудования завода, обеспечивал победу знакомому 56-летнему индивидуальному предпринимателю. В последующем совершал хищение продукции завода на сумму завышенной наценки».
Используя такую схему, мужчины присвоили почти 10 тысяч рублей, которые использовали на личные нужды. Как уточнили sb.by в Заводском РУВД г. Минска, на хищение такой суммы фигурантам хватило около месяца.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Ранее преступники судимы не были.
Опубликовано:
946
В Минске работник завода нанес ущерб предприятию на 10 тысяч рублей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter