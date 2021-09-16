В Минске появится ландшафтно-развлекательный парк

Планируется, что новый парк расположится между производственной территорией ОАО «Камволь» и микрорайоном Лошица, сообщает «Минск-Новости».
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Об этом рассказал глава администрации Ленинского района Роман Мельник.
– Уже разработан градостроительный проект детального планирования ландшафтно-рекреационной зоны вдоль Свислочи от ул. Денисовской до Чижовского водохранилища. Будет задействована и территория Лошицкого усадебно-паркового комплекса. Там расположатся две экотропы. Экотропа «Серебряный Лог» будет начинаться около перекрестка ул. Плеханова и Якубова, пройдет через зеленую зону между ул. Якубова и Свислочью и составит 800 метров. Она включает в себя обзорные и видовые площадки, информационные стенды и оборудованный спуск. Маршрут заканчивается возле остановки общественного транспорта на углу ул. Якубова и Малинина. Там обустроена и еще одна экотропа – «Город птиц». Для знакомства с местными представителями фауны предусмотрены тематические стены, – пояснил он.