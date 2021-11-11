В Минске открыли новое помещение нотариальной конторы

Фото: пресс-служба Министерства юстиции

В торжественном мероприятии принял участие министр юстиции Сергей Хоменко., - отметил на церемонии открытия министр юстиции.Он подчеркнул, что нотариальная деятельность в Беларуси осуществляется от имени государства - это особая юридическая деятельность, направленная на защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц.Фрунзенский район является самым крупным и густонаселенным районом столицы. В условиях повышенной нагрузки и значительного количества обращений граждан к нотариусам создание комфортных условий для организации приема является первоочередной задачей. Удобное местоположение нотариальной конторы позволит обеспечить доступность нотариального обслуживания не только для местных жителей, но и для граждан из других районов Минска.Отмечается, что нагрузка на одного нотариуса по нотариальной конторе высокая и в текущем году составила более 200 нотариальных действий. Нотариусами нотариальной конторы №2 Фрунзенского района за 9 месяцев текущего года совершено более 16 тыс. нотариальных действий и более 3 тыс. исполнительных надписей. Половина исполнительных надписей совершается с освобождением взыскателя от уплаты нотариального тарифа. За 9 месяцев 2021 года нотариусами нотариальной конторы выдано более 1,1 тыс. свидетельств о праве на наследство, заведено 676 наследственных дел.