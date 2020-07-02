В Минске открылась выставка новейших образцов белорусского машиностроения

На Октябрьской площади Минска открылась выставка «Судьба гигантов». Она приурочена ко Дню Независимости Беларуси и продлится по 5 июля. На выставке представлены 76 образцов техники белорусских промышленных гигантов: Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, предприятий "Амкодор", БЕЛАЗ, "Бобруйскагромаш", "Белкоммунмаш", "БЕЛДЖИ". На открытии выставки побывал наш корреспондент и подробнее узнал о новинках нашего машиностроения.

- Мы выпускаем широкую линейку карьерных самосвалов – грузоподъёмностью от 30 до 450 тонн, – поделился заместитель генерального директора по информационной и идеологической работе ОАО «БЕЛАЗ» Станислав Якубович. – Но на выставку привезли только ту технику, которую выдержит покрытие, грузоподъемностью до 55 тонн.

На «БЕЛАЗЕ» сегодня активно внедряют удаленное автоматизированное управление, через 5G-интернет. Эта технология разработана для применения в карьерах с вредными условиями труда. Уже 2 самосвала, оборудованных такой системой, испытали в Хакасии, они успешно там трудятся. Сейчас жодинские машиностроители готовятся испытывать такой комплекс еще и в Гранитном карьере в Микашевичах. Другая не менее сложная технология, которую внедряют на карьерных самосвалах «БЕЛАЗ» - установка вдобавок к нынешним мощным электродвигателям еще и пантографов. Экспериментальные образцы таких гигантских электромобилей будут готовы уже через месяц. Погрузчики «БЕЛАЗ» также совершенствуются, они полностью переводятся на электромеханическое управление.













- В России - только 20 процентов наших продаж, - продолжил Станислав Якубович. – Остальная продукция идет на рынки Африки, Латинской Америки. Сейчас активно осваиваем азиатский рынок. Также поставляем карьерные самосвалы в Индию, около 30 машин отправили с начала этого года и еще столько же экспортируем до конца 2020. Крупную партию карьерных самосвалов отправили в Индонезию. Сейчас их там, на месте, собирает наша сервисная группа.

В лучах июльского солнца красуется самая топовая на сегодня Geely – Coolray. Ее пока производят методом крупноузловой сборки.

- Скоро наладим ее мелкоузловую сборку, будем сами варить кузов и окрашивать его, - уточнил Владимир Подымако, начальник отдела маркетинга и рекламы завода «Белджи».









Однако скоро «Кулрей» потеснит новый флагманский кроссовер FY11. Его начнут собирать на заводе «БЕЛДЖИ» в начале следующего года. Предсерийный образец стоит рядом - белоснежный, на черных колесах 20 радиуса, в исполнении «шэдоулайн». Красавец. Еще одна новинка - хэтчбек GS. Он выйдет на наш рынок к концу этого года. Гордость Geely – собственный электрокар Geometry A с запасом хода в 510 километров, что весьма достойный показатель. На уровне с Tesla. Да еще и дизайн западает в душу. По динамике, этот седан оставит позади многие спорткары. Ждем Geometry A на рынке в следующем году.

Минский тракторный завод представил свои новинки, опытные и серийные образцы, а также первые тракторы, с которых началась история легендарного предприятия. Предприятие «Бобруйскагромаш» также выставило лучшие образцы своей техники. Например, трёхосную емкость для внесения жидких органических удобрений, поверхностно или с адаптером – сразу внутрь почвы, по современным экологическим требованиям.





Предприятие «Амкодор» сегодня развивает 4 направления техники: строительная, лесная, коммунальная и сельхозмашины. Строят погрузчики с максимумов навесного оборудования – целый мини парк машин на базе одной. Погрузчик малого класса, коммунальная машина, «Амкодор-308» - новинка. Маневренная за счет шарнирно-сочлененной рамы, полтора метра рабочая зона. Стесненные дворовые территории – ее стихия.





За 11 лет «Амкодор» произвел более 1000 лесных машин. Первыми на постсоветском пространстве «Амкодор» в этом году выпускают - мульчер. Эта техника предназначена для измельчения древесины, пней и кустарника на корню. Уникальная машина незаменима при расчистке ЛЭП или устройстве пограничной полосы. Также предприятие обновило линейку харвестеров и форвардеров 4 новыми моделями, с повышенными техническими характеристиками.

В экспозиции пассажирской техники Минского автомобильного завода – автобус и электробус третьего поколения. Концепция новейшего электробуса - увеличенный автономный ход, порядка 300 километров, для двухсменного режима – более, чем достаточно. Электродвигатель - со встроенной коробкой передач. Впервые на электробусах применена такая компоновка. Президент поручил заводчанам до 9 мая 2021 поставить 10 таких электробусов в области и Минск.

Вместимость автобуса третьего поколения - до 105 пассажиров, электробус, из-за батарей, чуть теснее - вместимость его до 76 пассажиров. Однако база и кузов идентичные. Парктроники, камеры кругового обзора, как на легковых авто премиум-класса, можно опционально установить в городской транспорт третьего поколения. Электрический выдвижной пандус, как и пневматическая подвеска, для удобства инвалидов и пассажиров с детскими колясками, – стоят уже в базе. Есть в этом транспорте и нынче трендовый атрибут – «теплая кнопка», двери открываются только после нажатия на нее. Так экономится тепло зимой, холод - летом.

У «Белкоммунмаш» другой подход к построению электробусов. Запас хода меньше, но зарядка быстрая. На электробусах стоят суперконденсаторы, которые дают запас хода всего на 20 километров хода, зато заряжаются за 7 минут. У заказчиков есть концептуальный выбор.















