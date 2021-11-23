В Минске открылась выставка, приуроченная к выпуску первой белорусской памятной монеты

В Музее современной белорусской государственности развернулась выставка "Серебряный юбилей: 25 лет белорусской памятной монете", приуроченная к выпуску в обращение первой белорусской памятной монеты. Посетить выставку можно по 31 января будущего года, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Национальный банк объявил о выпуске в обращение первой белорусской памятной монеты 27 декабря 1996 года. Она была посвящена 50-летию Организации Объединенных Наций, учредителем и членом которой с 1945 года является Беларусь. За минувшие 25 лет Нацбанком в рамках серий и автономно было выпущено по меньшей мере 500 наименований памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов.
– Сегодня белорусские памятные монеты хорошо известны во всем мире и по достоинству оценены нумизматическим сообществом. Высокий уровень исполнения и дизайна белорусских монет не единожды отмечался на престижнейших международных выставках и конкурсах. Основными целями выпуска памятных монет Национального банка были и остаются продвижение ценностей белорусской государственности, культурного и исторического наследия белорусского народа, его достижений, а также отображение важнейших событий в жизни страны, – отметил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко во время открытия выставки.
Представленные экспонаты отражают основные направления работы Национального банка по выпуску памятных монет с 1996 года по настоящее время. Посетителям выставки предлагают ознакомиться с уникальными артефактами, иллюстрирующими стадии разработки и выпуска памятных монет: эскизными проектами, гипсовыми моделями аверса и реверса, эталонными и рабочими инструментами, предназначенными для чеканки монет, а также готовыми монетами разных серий и автономных выпусков.
– Выставка предназначена для различных категорий посетителей. Особенно интересна она будет профессиональным нумизматам и коллекционерам, а также тем, кто интересуется историей и культурой Беларуси, – добавили в пресс-службе Нацбанка.
Фото: сайт Нацбанка