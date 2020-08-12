Сегодня в 19:40 на ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Задержанные рассказали, что в одном из телеграм-каналов увидели рецепт «коктейля Молотова» и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.
Сейчас парни находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.
Один из задержанных трудится на стройке, другой – безработный.
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В Минске ОМОН задержал изготовителей «коктейля Молотова»
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