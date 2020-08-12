В Минске ОМОН задержал изготовителей «коктейля Молотова»

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Задержанные рассказали, что в одном из телеграм-каналов увидели рецепт «коктейля Молотова» и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке. Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН.Сейчас парни находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.Один из задержанных трудится на стройке, другой – безработный.