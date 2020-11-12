Продажи хвойных деревьев к новогодним праздникам стартуют на Комаровском рынке с середины декабря. Об этом сообщает БЕЛТА.
Фото из архива
Начальник службы организации рыночной торговли ГУП "Минский Комаровский рынок" Анжела Баранович рассказала, что новогоднее убранство для деревьев начнет продаваться с 17 ноября, а вот сами хвойные красавицы – уже с середины декабря:
– В преддверии новогодних праздников на рынке начинается торговля соответствующей атрибутикой. Так, на сезонном рынке с 17 ноября стартует продажа новогодних игрушек, иллюминации, различных праздничных композиций, а с середины декабря будет организовано 10 площадок по реализации живых новогодних деревьев из личных подсобных хозяйств и лесничеств, а также из-за рубежа.
Купить атрибуты новогодних праздников на Комаровском рынке можно будет вплоть до 31 декабря.
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В Минске новогодние деревья начнут продавать на Комаровском рынке с середины декабря
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА