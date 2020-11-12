В Минске новогодние деревья начнут продавать на Комаровском рынке с середины декабря

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рассказала, что новогоднее убранство для деревьев начнет продаваться с 17 ноября, а вот сами хвойные красавицы – уже с середины декабря:Купить атрибуты новогодних праздников на Комаровском рынке можно будет вплоть до 31 декабря.