В Минске УП "Минскводоканал" выполняет аварийные работы по улице Орловской. В связи с этим на названном участке временно ограничено движение, пишет БЕЛТА.
– Сегодня вблизи дома № 17 по улице Орловской УП "Минскводоканал" выполняет аварийные работы. В связи с этим при движении по ул. Орловской со стороны ул. Азизова в направлении ул. Карастояновой ограничено движение по первой и второй полосам. Возможны перебои в работе общественного транспорта, – сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водителей просят обратить внимание на эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
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В Минске на ул. Орловской временно ограничено движение из-за аварийных работ
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ