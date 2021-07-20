В период с 22 июля по 31 августа столичные автобусы маршрута № 141А будут передвигаться в будние дни по измененному графику. Такая информация размещена в Telegram-канале ГП «Минсктранса».
В указанный период автобусы маршрута № 141А в направлении «ДС «Карбышева» – Боровлянская школа № 3» будут выезжать от ДС «Карбышева» в 08:15, 12:26, а отправление от остановочного пункта «Боровлянская школа № 3» будет осуществляться в 08:47, 13:00.
Также в эти дни не будут курсировать автобусы по маршруту № 141Б в направлении «Областная больница – Боровлянская школа № 3».
В ГП «Минсктранса» отметили, что актуальный график движения автобусов по остановочным пунктам можно посмотреть в разделе «Расписание».
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В Минске изменится работа автобусных маршрутов № 141А и 141Б
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