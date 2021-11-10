В Минске две школьницы распространяли наркотики: возбуждены уголовные дела

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Оперативники наркоконтроля задержали 17-летнюю минчанку, когда она планировала делать закладки с альфа-PVP. При себе старшеклассница имела 7 свертков с особо опасным психотропным веществом, у нее дома обнаружили еще 15 кульков с наркотиком, фасовочные пакеты, изоленту и приспособления для употребления. Общий вес изъятого составил 22 г.По месту жительства 15-летней жительницы столицы оперативники нашли один сверток с альфа-PVP, электронные весы, смартфон с координатами закладок.Задержанные знакомы между собой и успели поработать на один интернет-магазин по продаже наркотиков около двух недель. Известно, что школьницы и сами употребляли наркотики.В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.