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В Минске две школьницы распространяли наркотики: возбуждены уголовные дела

В отношении двух столичных школьниц возбуждены уголовные дела за распространение наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

Архивное фото

Оперативники наркоконтроля задержали 17-летнюю минчанку, когда она планировала делать закладки с альфа-PVP. При себе старшеклассница имела 7 свертков с особо опасным психотропным веществом,  у нее дома обнаружили еще 15 кульков с наркотиком, фасовочные пакеты, изоленту и приспособления для употребления. Общий вес изъятого составил 22 г. 

По месту жительства 15-летней жительницы столицы оперативники нашли один сверток с альфа-PVP, электронные весы, смартфон с координатами закладок.

Задержанные знакомы между собой и успели поработать на один интернет-магазин по продаже наркотиков около двух недель. Известно, что школьницы и сами употребляли наркотики. 

В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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