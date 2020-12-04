Присяга в Вооруженных Силах пройдет в присутствии родных и близких новобранцев. Все в обязательном порядке должны соблюдать меры предосторожности, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.
Мероприятие проведут 12 декабря. Все участники должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.
Тем, кто сомневаются в своем здоровье и имеют какие-либо симптомы простуды, рекомендуют воздержаться от поездки в воинскую часть.
Не стоит расстраиваться, если вы не сможете лично присутствовать на церемонии - будет организована онлайн-трансляция. Она будет вестись из 72-го объединенного учебного центра в Печах.
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В Минобороны рассказали правила участия в присяге для родственников новобранцев
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ