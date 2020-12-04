В Минобороны рассказали правила участия в присяге для родственников новобранцев

Мероприятие проведут 12 декабря. Все участники должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.Тем, кто сомневаются в своем здоровье и имеют какие-либо симптомы простуды, рекомендуют воздержаться от поездки в воинскую часть.Не стоит расстраиваться, если вы не сможете лично присутствовать на церемонии - будет организована онлайн-трансляция. Она будет вестись из 72-го объединенного учебного центра в Печах.