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В Минлесхозе рассказали о мероприятиях по наведению порядка в лесах

Первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал о мероприятиях по наведению порядка в лесах.


"Ежегодно Министерство лесного хозяйства разрабатывает и утверждает комплекс мероприятий по наведению порядка в лесном фонде. По итогам 2019 года проведены рубки промежуточного пользования на площади 21,6 тыс. га, рубки ухода за лесом - на 9,9 тыс. га, выборочные санитарные рубки - на 11,7 тыс. га, прочие рубки - на 19,7 тыс. га, в том числе сплошные санитарные рубки - на 1,7 тыс. га, очистка леса от захламленности - на 17,9 тыс. га. Квартальные просеки расчищены на протяжении 789 км, уход за лесными культурами проведен на площади 4,7 тыс. га, также обустроено 129 мест отдыха", - отметил Валентин Шатравко.

По его словам, в лесном фонде системно убирают бытовые отходы, в том числе на участках, прилегающих к местам отдыха вдоль автодорог, садоводческим товариществам и населенным пунктам, в придорожных полосах. В 2019 году убрано 18,1 тыс. куб.м бытового мусора.

С начала этого года лесохозяйственные учреждения убрали почти 5 тыс. куб.м бытового мусора, обустроили более 200 мест отдыха, работы по ограничению распространения борщевика Сосновского проведены на площади более 400 га.

Работники ГПЛХО и Минлесхоза постоянно контролируют состояние лесов.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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