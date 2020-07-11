В Минлесхозе рассказали о мероприятиях по наведению порядка в лесах

, - отметил Валентин Шатравко.По его словам, в лесном фонде системно убирают бытовые отходы, в том числе на участках, прилегающих к местам отдыха вдоль автодорог, садоводческим товариществам и населенным пунктам, в придорожных полосах. В 2019 году убрано 18,1 тыс. куб.м бытового мусора.С начала этого года лесохозяйственные учреждения убрали почти 5 тыс. куб.м бытового мусора, обустроили более 200 мест отдыха, работы по ограничению распространения борщевика Сосновского проведены на площади более 400 га.Работники ГПЛХО и Минлесхоза постоянно контролируют состояние лесов.