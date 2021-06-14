Отказы от участия в «Славянском базаре» в Витебске поступили всего от нескольких артистов. Это прокомментировал министр культуры Анатолий Маркевич в эфире телеканала СТВ.
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По словам руководителя ведомства, исполнители отказывались участвовать в форуме, потому что подверглись давлению в социальных сетях, некоторые − по политическим мотивам. Но их отсутствие не скажется на проведении традиционного праздника.
– Здесь трагедии нет. Отказались считанные артисты. Они никакой погоды не сделали по отношению к фестивалю в плохом смысле слова, – отметил министр, добавив, что «Славянский базар» «крепнет из года в год благодаря зрителям, посещающим его».
Маркевич выразил уверенность в том, что юбилейный 30-й фестиваль состоится, и это будет яркое событие – заявки на участие в фестивале поступили более чем из 30 стран.
– Это подтверждение того, что внешние силы нам не страшны. Все будет здорово, – заявил глава Министерства культуры.
Напомним, Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в этом году запланирован на 14−19 июля.
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В Минкульте прокомментировали информацию о том, что артисты отказываются участвовать в «Славянском базаре»
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