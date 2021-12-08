В МИД заявили, что Запад может сорвать ход выборной кампании Беларуси в члены Совбеза ООН

Чтобы сорвать ход нашей выборной кампании в Совет Безопасности ООН, странами Запада может быть выдвинут кандидат-спойлер. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что Беларусь еще с 2007 года является единственным кандидатом от восточноевропейской региональной группы в состав непостоянных членов СБ ООН на 2024–2025 годы. Выборы должны состояться в 2023 году.
«Члены нашей группы, как правило, не выставляют параллельно свои конкурентные кандидатуры при заблаговременном выдвижении других. Такой джентльменский подход, поэтому заявки расписаны уже до 2051 года», – пояснили в министерстве.
В МИД добавили:
«В этой связи мы ведем работу в плановом порядке в соответствии со стратегией выборной кампании. В случае избрания Беларусь будет продвигать в СБ ООН в качестве основного приоритета идею о запуске широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности».
Однако в нынешней ситуации в ход выборной кампании, как утверждают в ведомстве, могут вмешаться страны Запада:
«При этом мы, конечно, знаем, что в нынешней ситуации специально, чтобы сорвать ход нашей выборной кампании, странами Запада может быть выдвинут кандидат-спойлер. В этом случае, естественно, ни о каком самостоятельном решении этого кандидата выдвинуться в состав СБ ООН, тем более в столь сжатые сроки, не может идти и речи. Это будет такая марионеточная кандидатура в пику Беларуси, которая будет опираться на мощную поддержку западных стран в своей кампании».
«Для большинства государств –членов ООН такой расклад будет очевиден, ибо будет создан явно политизированный прецедент», – подытожили в министерстве.