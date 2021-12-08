В МИД заявили, что Запад может сорвать ход выборной кампании Беларуси в члены Совбеза ООН

В МИД подчеркнули, что Беларусь еще с 2007 года является единственным кандидатом от восточноевропейской региональной группы в состав непостоянных членов СБ ООН на 2024–2025 годы. Выборы должны состояться в 2023 году.пояснили в министерстве.В МИД добавили:Однако в нынешней ситуации в ход выборной кампании, как утверждают в ведомстве, могут вмешаться страны Запада:– подытожили в министерстве.