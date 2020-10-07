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  2. В МИД рассказали о ходе работы по аккредитации журналистов зарубежных СМИ

В МИД рассказали о ходе работы по аккредитации журналистов зарубежных СМИ

Об упрощении процесса подачи заявок на аккредитацию рассказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.


На сайте МИД с утра 5 октября заработали электронные формы для подачи заявок на временную либо постоянную аккредитацию для иностранных журналистов.

Напомню, что в соответствии с новым положением, которое включило в себя ряд передовых практик в данной сфере, этот процесс был также упрощен – сейчас все можно сделать в электронном виде, сокращен перечень необходимых базовых документов, – сказал Анатолий Глаз.

Также пресс-секретарь МИД отметил, что карточки на временную аккредитацию можно будет получить в электронном виде и распечатать самостоятельно. То есть необходимости приходить за ними в ведомство лично не будет.

Тема особо актуальна в этот сложный эпидемиологический период. Мы также учли предыдущую объективную критику по данной теме, когда журналистам, работающим в регионах, ради временной карточки приходилось ехать в Минск, – объяснил Анатолий Глаз.

Он добавил, что заявки поступают ежедневно и сейчас их уже больше 70 от 15 зарубежных СМИ.

Одним словом, процесс идет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но мы делаем все, чтобы максимально его ускорить и уже сегодня к концу дня провести первое заседание обновленной Комиссии, – уточнил пресс-секретарь МИД. 

В ведомстве обещают в первую очередь рассмотреть ранее поданные заявки и оперативно дать возможность работать хотя бы нескольким журналистам различных мировых СМИ, пока рассматриваются документы их коллег.

Однозначный приоритет на данном этапе также будет отдан гражданам тех стран, где зарегистрировано иностранное медиа, – сказал Анатолий Глаз.

Он также сообщил, что современные аккредитационные карточки нового образца уже подготовлены.

Какие-то вопросы, понятно, могут возникать. Например, уже возможен первый прецедент использования комиссией пункта 11 положения, который касается принципа взаимности по тем случаям, где применяются ограничительные меры в отношении журналистов белорусских СМИ, – поделился пресс-секретарь МИД.

Анатолий Глаз уверил, что по ходу работы Комиссии ситуация будет актуализироваться.
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