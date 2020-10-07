В МИД рассказали о ходе работы по аккредитации журналистов зарубежных СМИ

На сайте МИД с утра 5 октября заработали электронные формы для подачи заявок на временную либо постоянную аккредитацию для иностранных журналистов.– сказал Анатолий Глаз.Также пресс-секретарь МИД отметил, что карточки на временную аккредитацию можно будет получить в электронном виде и распечатать самостоятельно. То есть необходимости приходить за ними в ведомство лично не будет.– объяснил Анатолий Глаз.Он добавил, что заявки поступают ежедневно и сейчас их уже больше 70 от 15 зарубежных СМИ.– уточнил пресс-секретарь МИД.В ведомстве обещают в первую очередь рассмотреть ранее поданные заявки и оперативно дать возможность работать хотя бы нескольким журналистам различных мировых СМИ, пока рассматриваются документы их коллег.– сказал Анатолий Глаз.Он также сообщил, что современные аккредитационные карточки нового образца уже подготовлены.– поделился пресс-секретарь МИД.Анатолий Глаз уверил, что по ходу работы Комиссии ситуация будет актуализироваться.