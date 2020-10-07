В МИД рассказали о ходе работы по аккредитации журналистов зарубежных СМИ

Об упрощении процесса подачи заявок на аккредитацию рассказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
На сайте МИД с утра 5 октября заработали электронные формы для подачи заявок на временную либо постоянную аккредитацию для иностранных журналистов.
– Напомню, что в соответствии с новым положением, которое включило в себя ряд передовых практик в данной сфере, этот процесс был также упрощен – сейчас все можно сделать в электронном виде, сокращен перечень необходимых базовых документов, – сказал Анатолий Глаз.
Также пресс-секретарь МИД отметил, что карточки на временную аккредитацию можно будет получить в электронном виде и распечатать самостоятельно. То есть необходимости приходить за ними в ведомство лично не будет.
– Тема особо актуальна в этот сложный эпидемиологический период. Мы также учли предыдущую объективную критику по данной теме, когда журналистам, работающим в регионах, ради временной карточки приходилось ехать в Минск, – объяснил Анатолий Глаз.
Он добавил, что заявки поступают ежедневно и сейчас их уже больше 70 от 15 зарубежных СМИ.
– Одним словом, процесс идет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но мы делаем все, чтобы максимально его ускорить и уже сегодня к концу дня провести первое заседание обновленной Комиссии, – уточнил пресс-секретарь МИД.
В ведомстве обещают в первую очередь рассмотреть ранее поданные заявки и оперативно дать возможность работать хотя бы нескольким журналистам различных мировых СМИ, пока рассматриваются документы их коллег.
– Однозначный приоритет на данном этапе также будет отдан гражданам тех стран, где зарегистрировано иностранное медиа, – сказал Анатолий Глаз.
Он также сообщил, что современные аккредитационные карточки нового образца уже подготовлены.
– Какие-то вопросы, понятно, могут возникать. Например, уже возможен первый прецедент использования комиссией пункта 11 положения, который касается принципа взаимности по тем случаям, где применяются ограничительные меры в отношении журналистов белорусских СМИ, – поделился пресс-секретарь МИД.
Анатолий Глаз уверил, что по ходу работы Комиссии ситуация будет актуализироваться.
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В МИД рассказали о ходе работы по аккредитации журналистов зарубежных СМИ
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