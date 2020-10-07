В Мексике блогершу случайно застрелили во время съемки видео для TikTok

Арелин Мартинез планировала снять ролик-инсценировку собственного похищения, пишет Daily Mail.
Фото носит иллюстративный характер
ЧП произошло в городе Чиуауа. Во время съемки Арелин и еще один мужчина играли роли заложников, а рядом с ними стояли вооруженные «похитители». Один из них и выстрелил девушке в голову. Как уточняет прокуратура, мужчина не знал, что в оружии были патроны.
После этого все участвовавшие в съемке вызвали полицию и покинули место происшествия, пишет РИА "Новости".
Похороны Арелин состоялись 5 октября.
Фото: pixabay.com
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