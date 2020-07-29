Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.41
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Мекке начинается хадж – впервые без мусульман из-за рубежа

В Мекке начинается хадж – впервые без мусульман из-за рубежа

В Мекке начинается ежегодный хадж – паломничество к главным мусульманским святыням, которое хотя бы раз в жизни должен совершить мусульманин.


В этом году впервые в истории хадж пройдет без паломников из-за рубежа. Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса закрыла границы. Вместо обычных 2,5 миллиона человек в хадже примут участие всего десять тысяч в возрасте от 20 до 50 лет, передает РИА Новости. Обязательны тест на коронавирус и расписка в соблюдении карантина – две недели до посещения мечети и две недели после.


Поскольку Мекка не может принять всех желающих, обычно Саудовская Аравия устанавливает квоту для каждой страны, пропорциональную численности в ней мусульман.


Хадж проходит в крупнейшей в мире мечети Аль-Харам (Заповедная или Запретная мечеть), где запрещено находиться иноверцам. Обычно здесь десятки тысяч паломников в белых одеждах совершают семикратный обход священной Каабы. Считается, что здание кубической формы возвели еще Адам с Евой и посвятили его Аллаху, а в восточном углу Каабы находится Черный камень, посланный Всевышним из рая, который был ослепительно белым, но потемнел от людских грехов.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Названа символическая сборная 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу
В Беларуси с 1 августа вырастет размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты
Автопортрет Рембрандта продали на аукционе за рекордную сумму
"И помните, что мы служим для народа" – Иван Кубраков вручил новому поколению минской милиции служебные удостоверения
В Мекке начинается хадж – впервые без мусульман из-за рубежа
Взносы страховых организаций в I полугодии выросли на 6,9%
Санэпидслужба Минска проверила качество питьевой воды в Московском и Фрунзенском районах
С 1 августа вырастут социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам
323 человека получили 100 баллов на ЦТ, 134 – нулевой результат
Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами продан почти за три миллиона долларов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Заносит
Англичанин нашел своего двойника на снимке 1905 года
Бюджет прожиточного минимума в Беларуси повысят с 1 августа
На Филиппинах зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа
В четверг в Беларуси кратковременные осадки, местами грозы, сильный ветер и от +18 до +25
Минчанин похитил 2500 евро у дальнобойщика из Ольшан
Женщина попала духами в глаз и спасла себе жизнь
Крупко: в Беларуси приняты все меры для продовольственной безопасности
"Белавиа" снова начнет летать в Варшаву и Таллин
Google хочет провести еще один интернет-кабель по дну Атлантики
В Беларуси намолочено 1986,5 тысячи тонн зерна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Без экспертов
Правила содержания озелененных территорий утвердили в Беларуси
В Бангладеш произошел взрыв в полицейском участке
В Казахстане карантинные меры продлили еще на две недели
Назван экономный способ похудеть
Командиры многих партизанских бригад Беларуси были участниками советско-финляндской войны
В штате Квинсленд страусам эму запретили приходить в отель из-за плохого поведения
Sony сократит срок жизни PlayStation 5
Врач предупредил об опасных последствиях герпеса
Познакомиться получше – в Могилеве пройдет мультикультурная встреча «Soup»
Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Как жить?
Финалист конкурса «Женщина года – 2019» Инга Козлова: село чувствует подставленное государством плечо
Первым в республике закончило уборку зерновых колосовых ОАО «Завидовское» Добрушского района
Георгий Егиазарян: продолжать в том же духе жить и работать
Эксперт рассказал, как защитить смартфон от кибермошенников во время отпуска
Суд в Москве проведет первое заседание по делу Ефремова
В России до конца года разработают концепцию внедрения автомобильных алкозамков
В Гомельском госуниверситете откроется класс робототехники для школьников
«Интер» победил «Наполи» в центральном матче 37-го тура Серии А
Назван способ открыть второе дыхание в течение рабочего дня
В создании препаратов от коронавируса задействуют самый быстрый американский суперкомпьютер
мнение
Владимир СТЕПАН
По средам и субботам
Хакеры атаковали компьютерные сети Ватикана
Помощник врача Илья Янович награжден Почетной грамотой Национального собрания
В США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ