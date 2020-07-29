В Мекке начинается хадж – впервые без мусульман из-за рубежа

В Мекке начинается ежегодный хадж – паломничество к главным мусульманским святыням, которое хотя бы раз в жизни должен совершить мусульманин.





В этом году впервые в истории хадж пройдет без паломников из-за рубежа. Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса закрыла границы. Вместо обычных 2,5 миллиона человек в хадже примут участие всего десять тысяч в возрасте от 20 до 50 лет, передает РИА Новости. Обязательны тест на коронавирус и расписка в соблюдении карантина – две недели до посещения мечети и две недели после.





Поскольку Мекка не может принять всех желающих, обычно Саудовская Аравия устанавливает квоту для каждой страны, пропорциональную численности в ней мусульман.





Хадж проходит в крупнейшей в мире мечети Аль-Харам (Заповедная или Запретная мечеть), где запрещено находиться иноверцам. Обычно здесь десятки тысяч паломников в белых одеждах совершают семикратный обход священной Каабы. Считается, что здание кубической формы возвели еще Адам с Евой и посвятили его Аллаху, а в восточном углу Каабы находится Черный камень, посланный Всевышним из рая, который был ослепительно белым, но потемнел от людских грехов.



