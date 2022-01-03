В МЧС предупредили об опасности из-за непогоды

На фоне неблагоприятных погодных условий повышается риск травматизма, возможно увеличение числа ДТП. Об этом предупреждает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что могут быть повреждены деревья, кровли зданий и сооружений. На дорогах возможно затруднение движения транспорта, повышается риск ДТП. Из-за непогоды вероятны повреждения (обрывы) линий связи и электропередачи, нештатные ситуации на системах жизнеобеспечения и энергетики, также увеличивается риск травматизма и обморожения населения.
Из прогноза синоптиков Белгидромета следует, что 3 января в стране будет преобладать облачная погода. Временами пройдет снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог, в том числе и в столице, вероятна гололедица.
Так, температура воздуха по стране составит +1…+7 °С, по северо-востоку 0…–3 °С. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15–18 м/с.
В МЧС поделились следующими рекомендациями:
– В условиях гололеда нужно передвигаться осторожно, наступая на всю подошву и учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Водители должны быть предельно внимательны во время движения и соблюдать скоростной режим. Тем, кто имеет небольшой опыт вождения, советуют воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Состояние резины должно соответствовать условиям дорожного покрытия. При этом важно учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, особенно видимость в направлении движения.
Фото из архива БЕЛТА