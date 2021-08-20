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  2. В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории республики в связи с распространением лесных пожаров. Он подписал соответствующий указ, передает ТАСС.


Согласно информации пресс-службы правительства региона, на которую ссылается агентство, указ был подписан 20 августа.

– Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл", – уточняется в сообщении.
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Фото: РЕЙТЕР
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