В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории республики в связи с распространением лесных пожаров. Он подписал соответствующий указ, передает ТАСС.
Согласно информации пресс-службы правительства региона, на которую ссылается агентство, указ был подписан 20 августа.
– Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл", – уточняется в сообщении.