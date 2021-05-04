Сегодня вечером пройдет ответная полуфинальная игра ЛЧ между «Манчестер Сити» и ПСЖ, по итогам которой в главном футбольном еврокубке определится первый финалист.
Состоявшийся на прошлой неделе в Париже матч закончился победой «МС» со счетом 2:1, что делает «горожан» фаворитом в борьбе за пропуск в титульный поединок. Тем более с учетом того, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов они еще не потерпели ни одного поражения (десять побед, одна ничья), а сегодняшний поединок может пропустить лидер атак ПСЖ Килиан Мбаппе. Однако расслабляться манчестерцам явно не стоит. Ведь «Пари Сен-Жермен» в нынешнем розыгрыше уже успел оставить не у дел сразу несколько грандов, причем свою лучшую игру в этой ЛЧ он показывал как раз в гостях. Так было и в противостоянии 1/8 финала с «Барселоной», когда парижане разгромили каталонцев на выезде (4:1), а затем сыграли с ними вничью дома (1:1), и в четвертьфинальном соперничестве с победителем минувшей Лиги чемпионов «Баварией» (3:2, 0:1).
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино понимает, что после поражения в первой полуфинальной игре его команда оказалась в сложном положении. Но при этом убежден, что исправить ошибки еще можно. «В футболе вера в себя имеет огромное значение. В Англии мы будем стараться забивать голы, чтобы выиграть. Конечно, команда оказалась под внушительным давлением. Но в нашем виде спорта нельзя сдаваться раньше времени», – отметил специалист, слова которого привел официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Завтра состоится ответный полуфинальный матч в паре «Челси» – «Реал» (первая игра – 1:1). А финал главного футбольного еврокубка запланирован на 29 мая.
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В Манчестере определится первый финалист футбольной Лиги чемпионов
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