В Мали боевики напали на французских военных

Инцидент произошел на севере страны в населенном пункте Госси. По предварительной информации, автомобиль, начиненный взрывчаткой, протаранил укрепленный пост французских военных и взорвался. В результате взрыва погибли все находившиеся в машине террористы. Не менее трех французских военных ранены.В районе Госси находится крупная база сил операции «Бархан», откуда ведутся антитеррористические операции вплоть до границы с Буркина-Фасо.