Житель Ляховичского района угнал со двора частного дома трактор МТЗ 82, чтобы прокатиться в соседнюю деревню. Он сел за руль транспортного средства, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения – 2,2 промилле, однако далеко уехать не смог. Трактор въехал в забор и заглох. Мужчина вернулся домой. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 28-летнего угонщика задержали дома. Свой поступок несостоявшийся «тракторист» смог объяснить лишь на следующий день. Не имея прав, на тракторе он хотел съездить в соседнюю деревню за спиртным. Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.
Фото: БЕЛТА
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В Ляховичском районе бесправник угнал трактор со двора дома
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