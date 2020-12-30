В Лунинце легковушка сбила пенсионера на переходе

ДТП произошло 29 декабря около 9 утра. Водитель, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, совершил наезд на 68-летнего мужчину, который передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионер госпитализирован с тяжелыми травмами.Личность водителя установлена. Им оказался 75-летний житель Лунинецкого района.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, подозреваемый допрошен. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.