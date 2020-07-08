В Луганской области жертвами лесных пожаров стали шесть человек

Шесть человек погибли, еще девять пострадали в результате лесных пожаров, бушующих в Луганской области Украины, сообщает пресс-служба МВД страны.

Возгорание на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганщины возникло в понедельник. Спасатели локализовали пожар на площади 85 гектаров, но во вторник из-за порывистого ветра до 25 м/с и жары до +38 градусов возникло несколько новых очагов.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 8 утра отдельные очаги горения лесных массивов зафиксированы возле сел Смоляниново, Капитаново и Вороново. В борьбе с огнем задействованы 1125 человек и 201 единица техники, среди которых два самолета АН-32П.

Спасатели эвакуировали из села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек, в том числе 13 детей, еще 30 человек отселили.

Пожар уничтожил в Смоляниново 23 жилых дома, еще 80 дачных домов – в «Волчьем озере».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил задействовать дополнительные ресурсы для тушения лесных пожаров на Луганщине. Предполагается, что причиной возгораний может быть поджог.