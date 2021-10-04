В Латвии прошла акция протеста против принудительной вакцинации от COVID-19

Примерно 500 человек собрались в центре Риги в знак несогласия с решением властей ввести в стране обязательную вакцинацию от новой инфекции. Уточняется, что организатором митинга выступила партия "Латвия на первом месте".Глава партии Айнарс Шлесерс отметил, что протестующие выступают не против прививки от COVID-19 как таковой, а против ее принудительного характера. Основным требованием участников акции является свобода выбора.Горожане пришли на митинг с государственными флагами и плакатами. Во время акции они исполнили гимн Латвии и возложили цветы к подножию памятника Свободы. За порядком все это время следили десятки правоохранителей. По словам сотрудников полиции, в период проведения акции участники не единожды и осознанно нарушили правила противоэпидемической безопасности, которые прописаны в законодательстве Латвии.