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  2. В Латвии прошла акция протеста против принудительной вакцинации от COVID-19

В Латвии прошла акция протеста против принудительной вакцинации от COVID-19

Акция протеста против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции прошла в Риге, информирует портал Delfi.


Примерно 500 человек собрались в центре Риги в знак несогласия с решением властей ввести в стране обязательную вакцинацию от новой инфекции. Уточняется, что организатором митинга выступила партия "Латвия на первом месте".

Глава партии Айнарс Шлесерс отметил, что протестующие выступают не против прививки от COVID-19 как таковой, а против ее принудительного характера. Основным требованием участников акции является свобода выбора.

Горожане пришли на митинг с государственными флагами и плакатами. Во время акции они исполнили гимн Латвии и возложили цветы к подножию памятника Свободы. За порядком все это время следили десятки правоохранителей. По словам сотрудников полиции, в период проведения акции участники не единожды и осознанно нарушили правила противоэпидемической безопасности, которые прописаны в законодательстве Латвии.
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Фото: РЕЙТЕР
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