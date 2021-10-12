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  2. В Латвии не привившихся от COVID-19 студентов выселят из общежитий

В Латвии не привившихся от COVID-19 студентов выселят из общежитий

Латвийские студенты, не получившие прививку от коронавирусной инфекции, должны будут выселиться из общежития. Невакцинированным учащимся также запретят учиться на дневном отделении, уточняет портал Baltijas Balss.


Из 1,5 тыс.человек, проживающих в общежитиях Рижского технического университета, прививку не получили 30. Их обязали собирать вещи и выселяться.

Заместитель руководителя департамента инфраструктуры Латвийского университета Дайга Штелмахере заявила, что некоторые студенты бросают учебу из-за отсутствия сертификата о вакцинации, а некоторые берут академический отпуск, поскольку надеются, что в следующем году ситуация изменится.

Из пяти общежитий Латвийского университета обязаны выселиться 20 невакцинированных студентов. 11 октября им заблокировали входные карточки. До этого родители студентов звонили и просили, чтобы их детей не выставляли на улицу.

По словам руководителя общежитий Латвийского университета, выгнав непривитых студентов, власти создали еще более опасную с эпидемиологической точки зрения ситуацию. Из-за экономии денег эти молодые люди, вероятно, будут заселяться в арендное жилье с еще большим числом людей в одном помещении, чем в университетских общежитиях.

– Здесь среда более безопасная, чем та, куда они отправятся. У нас здесь есть дезинфицирующие средства, гостей и посетителей мы не пускаем, обо всем позаботились. Здесь более безопасная среда, – заметила Дайга Штелмахере.

В учебных заведениях называют более проблемными случаи с иностранными студентами, которые приехали из стран, не входящих в Европейский союз. Национальная служба здравоохранения Латвии не имеет возможности приравнять свидетельства о вакцинации из иных государств в обещанный двухнедельный срок. Поэтому иностранным студентам также приходится покидать общежития до тех пор, пока они не предоставят сертификат о получении прививки против коронавируса.

Фото: pixabay.com
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