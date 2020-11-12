Задержан изготовитель найденных почти 14 тысяч фальшивых рублей, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
На днях оперативники районного и областного подразделений БЭП вышли на 21-летнего казахстанца, временно проживающего в Кобрине. При помощи лазерного принтера мужчина изготовил партию фальшивых денег, которую хранил в частном доме.
Мужчина изготовил с помощью лазерного принтера партию фальшивок, которую хранил в частном доме. Из Беларуси иностранец уехал в феврале, вернулся в сентябре. Деньги находились вне оборота. Дома у подозреваемого милиционеры обнаружили пресс-формы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, 50 и 20 копеек Национального банка Беларуси.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег.
Видео МВД
Опубликовано:
160
В Кобрине задержали изготовителя фальшивых денег
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter