В Кобрине задержали изготовителя фальшивых денег

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На днях оперативники районного и областного подразделений БЭП вышли на 21-летнего казахстанца, временно проживающего в Кобрине. При помощи лазерного принтера мужчина изготовил партию фальшивых денег, которую хранил в частном доме.Мужчина изготовил с помощью лазерного принтера партию фальшивок, которую хранил в частном доме. Из Беларуси иностранец уехал в феврале, вернулся в сентябре. Деньги находились вне оборота. Дома у подозреваемого милиционеры обнаружили пресс-формы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, 50 и 20 копеек Национального банка Беларуси.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег.Видео МВД