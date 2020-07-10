В Китае запущен новый коммерческий телекоммуникационный спутник

С космодрома Сичан на юго-западе Китая был успешно запущен коммерческий телекоммуникационный спутник, известный как APSTAR-6D, пишет "Синьхуа".

Запуск был произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" ("Великий поход-3B", Long March-3B).

Спутник был разработан Китайской академией космических технологий (CAST), входящей в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).

Он был приобретен компанией APT Mobile SatCom Limited с тем, чтобы предоставить спутниковые широкополосные коммуникационные услуги для приложений мобильной коммуникации, работающих на самолетах, кораблях и автомобилях.

Сегодняшний запуск стал 339-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".