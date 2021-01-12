В КНР вводят меры, существовавшие в стране год назад. Опечатанные двери и перекличка для тех, кто внутри, знакомы жителям Китая не понаслышке. Страна уже проходил этот этап, однако история повторяется из-за новой вспышки коронавируса. Ситуация настолько серьезная, что властям даже пришлось закрыть на карантин целые города, сообщает телеканал "Россия 24".
Одиннадцатимиллионный Шицзячжуан – самый крупный город провинции Хубэй и главный эпицентр. В мегаполисе развернули мобильную лабораторию, что позволило обрабатывать до миллиона проб в сутки. Каждый день антирекорд – более 100 зараженных, что для Китая является настоящим ЧП. Власти боятся, что вспышка перекинется на столицу, ведь здесь и без этого своя красная зона.
И в пекинском пригороде Шуньи, и в соседних районах доставка продуктов осуществляется централизованно. Расфасованные пакеты тем, кому выходить запрещено, разносят волонтеры. Остальным – через забор.
С теми, у кого сдают нервы, разговор короткий. Однако в основном китайцы четко следуют распоряжениям. В телеэфирах им показывают ролики с призывом носить маски, мыть руки и обрабатывать каждую покупку из магазина. Кстати, вспышку в Даляне, как выяснилось, спровоцировали именно следы коронавируса на упаковках импортных замороженных морепродуктов. Теперь они в Китае под запретом.
Фото: pixabay.com
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В Китае закрывают города из-за вспышки коронавируса
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