С 2016-го по 2020-й в Китае в среднем каждые два дня открывался новый музей. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма КНР, пишет «Синьхуа».
К концу прошлого года в Китае насчитывалось 5788 музеев, зарегистрированных соответствующими ведомствами. При этом отмечается, что 1224 из них считаются музеями государственного уровня.
Замглавы министерства культуры и туризма КНР Ли Цюнь уточнил, что, несмотря на негативное воздействие эпидемии COVID-19, в 2020 году в китайских музеях прошло более 29 тысяч выставок.
Фото: «Синьхуа»
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В Китае за прошедшие пять лет каждые два дня открывался новый музей
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