По состоянию на конец октября в КНР было сдано в эксплуатацию более 700 тысяч базовых станций 5G, а к мобильным сетям пятого поколения было подключено свыше 180 миллионов терминальных устройств. Об этом заявил замминистра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун на Всемирной конференции по 5G, открывшейся в четверг в Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая, сообщает "Синьхуа".
По его словам, в Китае наблюдается тенденция к ускорению интеграции технологии 5G с реальной экономикой и увеличению количества терминалов. Сферы применения этой технологии охватывают интеллектуальное производство, здравоохранение, энергетику, сельскохозяйственный сектор и другие области.
К настоящему моменту в Китае разрешение на подключение к сети 5G получили 253 типа терминалов, в том числе 218 типов мобильных телефонов, резюмировал он.
Согласно данным Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи, по состоянию на середину ноября 122 оператора связи в 49 странах и регионах мира запустили сети пятого поколения. По оценкам специалистов, к концу этого года число глобальных коммерческих сетей 5G достигнет 180.
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В Китае построено более 700 тысяч базовых станций 5G
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Фото: РЕЙТЕР