В Китае построено более 700 тысяч базовых станций 5G

По его словам, в Китае наблюдается тенденция к ускорению интеграции технологии 5G с реальной экономикой и увеличению количества терминалов. Сферы применения этой технологии охватывают интеллектуальное производство, здравоохранение, энергетику, сельскохозяйственный сектор и другие области.К настоящему моменту в Китае разрешение на подключение к сети 5G получили 253 типа терминалов, в том числе 218 типов мобильных телефонов, резюмировал он.Согласно данным Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи, по состоянию на середину ноября 122 оператора связи в 49 странах и регионах мира запустили сети пятого поколения. По оценкам специалистов, к концу этого года число глобальных коммерческих сетей 5G достигнет 180.