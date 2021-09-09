В Киеве установят памятник борщу

В украинской столице установят памятник борщу, чтобы увековечить блюдо и развивать гастротуризм. Жителям города предложат выбрать место для памятника, а саму скульптуру создадут на частные деньги. Подробности сообщаются на сайте администрации Киева.
Инициатором установки памятника выступил шеф-повар Евгений Клопотенко. «В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной, наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ – это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять», – заявил Клопотенко.
Секретарь киевского городского совета (заместитель мэра) Владимир Бондаренко поддержал повара, а также подчеркнул необходимость ценить украинскую идентичность и демонстрировать миру национальное культурное достояние.
Голосование за выбор лучшего места для памятника борщу продлится неделю. Автора скульптуры выберут на открытом конкурсе.
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