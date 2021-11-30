В храм поселка Туголица Бобруйского района привезут святыни из Грузии

Шапочка святого преподобного Гавриила Ургебадзе, крест, который он носил, частица погребальной доски и частица мощей архимандрита Грузинской православной церкви будут выставлены в храме в честь преподобного Сергея Радонежского в поселке Туголица Бобруйского района. Их доставят сюда 2 декабря по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима, покинут храм святыни после воскресной литургии 5 декабря.

Приход в Туголице появился в 2017 году, здешний настоятель отец Федор (Федор Кашенок) не только ведет службы, но и восстанавливает старинные церковные книги, создал при храме уникальный музей, в котором находятся фолианты XVII–XIX веков, древние иконы, предметы крестьянского быта, старинная мебель, дореволюционные фото, монеты, церковная утварь. Едут в храм на Бобруйщине паломники не только из разных уголков Беларуси, но и из Казани, Санкт‑Петербурга, Москвы, Грузии и других стран.

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