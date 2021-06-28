В ходе Олимпиады Япония может ужесточить ограничения для ряда стран

– обратил вниманиеОн также отметил, что подобные строгие ограничительные меры не помешают атлетам тренироваться в Японии по мере возможности и под строгим наблюдением.Кроме того, Ясухиро Ямасита уточнил, что спортсмены, которые будут участвовать в Олимпиаде, готовы согласиться с любыми ограничениями, даже теми,