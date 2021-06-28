Правительство Японии хочет ввести более жесткие ограничительные меры в ходе Олимпийских Игр, которые коснутся лишь спортсменов из некоторых стран. Нововведения, как полагают власти, помогут добиться понимания со стороны японской общественности, информирует ТАСС.
– Я думаю, что нам не удастся добиться понимания со стороны японской общественности, если мы не введем более жестких ограничений, например таких, как трехдневный жесткий карантин для спортсменов из определенных стран, включая Индию, – обратил внимание глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.
Он также отметил, что подобные строгие ограничительные меры не помешают атлетам тренироваться в Японии по мере возможности и под строгим наблюдением.
Кроме того, Ясухиро Ямасита уточнил, что спортсмены, которые будут участвовать в Олимпиаде, готовы согласиться с любыми ограничениями, даже теми, "которые могут со стороны казаться невероятными".
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В ходе Олимпиады Япония может ужесточить ограничения для ряда стран
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