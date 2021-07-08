Британская компания Powerfleх, являющаяся производителем полиуретановых втулок для подвесок транспортных средств разных марок, разработала для Фестиваля скорости в Гудвуде трехдверный хетчбэк MINI второго поколения, в который установила «атмосферник» V8 4.0 S65 от BMW M3, передает Motor.ru.
Радикальный Powerflex Vini представляет собой хетчбэк MINI Cooper второго поколения (R56) с целиком переработанной подвеской и агрессивным двигателем BMW M.
Авторы разработанного автомобиля сообщили, что установить V8 4.0 от M3 поколения E9x и перевести транспортное средство на задний привод получилось только благодаря перекройке всего днища.
Отмечается, что мотор мощностью 420 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента стал не единственным, чем «эмка» поделилась с Vini. От BMW здесь также семиступенчатый «робот» M-DCT и задний дифференциал. Внутри располагается каркас безопасности и кресла-ковши по образу автомобилей для кольцевых гонок, но внешне хетчбэк практически аналогичен оригиналу. Новинка отличается лишь расширенными колесными арками и облегченными колесами Braid с трековыми шинами Toyo Proxes R888R.
Фото: Powerflex
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В хетчбэк MINI установят двигатель V8 от BMW M3
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