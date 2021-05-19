В Казани подросток угрожал взорвать школу из-за замечаний учителя по поводу электронной сигареты, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в гимназии № 40. Ученик принес с собой на урок электронную сигарету и не реагировал на просьбы преподавателя убрать курительное устройство. Учительница забрала у подростка сигарету – после этого он стал вести себя агрессивно и кричать: «Я вас всех взорву».
По информации источника РИА Новости, школу проверили – никаких опасных предметов в ней обнаружено не было. Учебный процесс продолжается.
Напомним, в Казани 11 мая произошло массовое убийство в школе – крупнейшее в России за последнее время. По данным следствия, 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175. В результате погибли 9 человек (7 из них – дети). Еще 24 человека пострадали. Юношу арестовали, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Галявиев признал вину.
Фото: РИА Новости
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В Казани подросток угрожал взорвать гимназию из-за замечаний учителя
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