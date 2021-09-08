В Канаде нашли останки древнего морского гиганта

Палеонтологи из Королевского музея Онтарио обнаружили останки ранее неизвестного вида членистоногих, которые сохранились в отложениях пород кембрийской эры (541–485 млн лет назад), передает "МИР 24" со ссылкой на журнал Royal Society Open Science.
Вид, который называется Titanokorys Gainesi, раньше мог считаться настоящим гигантом. Длина его тела достигала полуметра, хотя размеры многих других жителей кембрийских морей были по несколько сантиметров.
"Размер животного удивляет. Это одно из самых больших животных кембрийского периода из когда-либо найденных", – отметил палеонтолог Жан-Бернар Корон.
Titanokorys принадлежал к группе примитивных членистоногих, называемых радиодонтами. Как и другие представители группы, он имел фасеточные глаза, рот, усеянный зубами, пару колючих когтей под головой для захвата добычи и гибкое тело с "клапанами" для плавания. По информации ученых, Titanokorys обладал длинной головой, которая была покрыта панцирем и значительно превышала размер всего тела. Эксперты до сих пор не выяснили, почему у радиодонтов сформировались сложные головные панцири. Было установлено, что вид мог обитать у морского дня. Такой вывод сделали из-за уплощенной формы панциря.
Авторы научной статьи отмечают, что этот морской житель значительно повлиял на экосистему дна. Благодаря цепким конечностям он крепко захватывал добычу, а спинной
плавник мог функционировать как плуг.
Фото: Royal Society Open Science