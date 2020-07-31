Важные социальные и санитарные объекты введены в агрогородках Крюковичи и Липов. Объем финансирования по двум объектам составил около 350 тысяч рублей, примерно пополам это средства республиканского и областного бюджетов. Чистую воду получили более 1200 сельчан.
Председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь поздравил местных жителей с обретением важных социальных объектов, напрямую влияющих на здоровье людей, подчеркнул, что работа по улучшению условий проживания граждан была и остается в приоритете.
- В текущем году мы в районе уже ввели три станции обезжелезивания, до конца года введем еще две, - сообщил генеральный директор КУП «Коммунальник Калинковичский» Олег Жигарь.
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В Калинковичском районе ввели две станции обезжелезивания воды
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