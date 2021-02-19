В Испании продолжаются акции протеста против ареста рэпера

Акции протеста против ареста рэпера Пабло Хаселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, возобновились в четверг в Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

Один из митингов прошел в Барселоне. Число участников акции при этом сократилось до 500 по сравнению 4,5 тыс. во вторник. Группы агрессивно настроенных манифестантов бросали камни и бутылки в полицейских и поджигали мусорные контейнеры.

Также акции протеста прошли в Сабаделе и Валенсии, где полиция уже была вынуждена применить силу против некоторых манифестантов.

Протесты в Испании проходят третью ночь подряд. Недовольство протестующих вызвал приговор в отношении рэпера из Каталонии Пабло Хаселя. Он был приговорен к девяти месяцам заключения за одобрение терроризма и клевету на корону и испанские государственные институты. Помимо словесных атак в адрес испанской короны, рэпер критиковал действия полиции во время подавления демонстраций за независимость в Каталонии в 2019 году.

По материалам БЕЛТА