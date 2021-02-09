Вакцинация населения от COVID-19 с применением препарата "Спутник V" российского производства началась 9 февраля в Иране, передает ТАСС.
Согласно трансляции телевидения страны, первым человеком в Иране, которому ввели вакцину, стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки.
Начало вакцинации от коронавируса стало возможно благодаря поставке первой партии препарата "Спутник V". Вакцина была доставлена в Тегеран 4 февраля.
Фото: pixabay.com
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В Иране стартовала вакцинация населения от коронавируса "Спутником V"
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