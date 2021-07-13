В результате пожара, случившегося в ковид-больнице города Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар, погибли по меньшей мере 77 человек, передает ТАСС.
До этого было известно о 52 жертвах трагедии. Новыми данными поделился телеканал Al Hadath со ссылкой на иракские источники.
Напомним, что возгорание в медучреждении произошло вечером 12 июля. По информации канала Al Arabiya, причиной пожара стало неаккуратное обращение с кислородным баллоном, в результате чего случился взрыв. В связи с этим министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. При этом премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим и поручил создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии.
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В Ираке количество жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 достигло 77
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