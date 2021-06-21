В штате Махараштра в Индии выявили новую мутацию индийского штамма COVID-19. Обнаруженный вариант инфекции получил название "дельта плюс". Об этом сообщает Deutsche Welle.
Согласно актуальным сведениям, в штате зарегистрировано 20 инфицированных штаммом "дельта плюс".
Минздрав Индии заявил, что мутация в настоящий момент не включена в категорию штаммов, вызывающих особые опасения. Однако глава Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерии отметил, что новый вариант инфекции может в будущем вызвать серьезное беспокойство. Он уточнил, что этот штамм мог изменить свойства коронавируса в части заразности, поэтому и за его поведением важно наблюдать на протяжении нескольких недель.
Отмечается, что за все время существования коронавируса в Индии зафиксировано более 29,9 млн случаев заболевания инфекцией. Болезнь унесла жизни свыше 388 тыс. пациентов.
Фото: pixabay.com
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В Индии выявили новую мутацию коронавируса
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