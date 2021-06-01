Врачи Индии в скором времени начнут проверять безопасность, иммуногенность и эффективность смешанного состава нескольких вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Согласно информации газеты The Times of India, во время испытаний будут использованы три препарата, которые были одобрены в Индии: российский "Спутник V", Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и Covaxin индийской фирмы Bharat Biotech. В будущем препараты могут дополнить разрабатываемые в стране новые вакцины от коронавирусной инфекции.
Ранее в Великобритании и Испании были проведены эксперименты, в результате которых удалось установить, что смешивание вакцин Pfizer и AstraZeneca может быть безопасным и иммуногенным.
– Это возможно с научной точки зрения, что особенно важно для ускорения вакцинации в Индии. Однако применение смешанного состава вакцин сейчас не разрешено действующим в стране протоколом, что потребовало проведения исследований для подтверждения его эффективности, – приводятся изданием слова представителей индийских медицинских кругов.
Проведение проверки эффективности смешивания вакцин одобрила Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI). Эксперимент стартует в ближайшее время и будет длиться три месяца. Исследования проведет правительство Индии в сотрудничестве с производителями вакцин.
Фото: pixabay.com
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В Индии проведут эксперимент по смешиванию вакцин от COVID-19
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