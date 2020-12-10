Выяснением причин неизвестной болезни, от которой в городе Элуру скончался один человек и почти 600 попали в больницу, в настоящий момент занимается правительство штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, медики и научные организации, пишет ТАСС.
Газета Times of India сообщала, что в Элуру доставлены дополнительные бригады специалистов, которые начнут проводить широкомасштабный анализ фруктов, овощей и молока на городском продовольственном рынке. Также они займутся изучением состояния питьевой воды и почвы.
– Свинец и пестициды наряду с другими вероятными источниками продолжают рассматриваться как вероятные причины возникновения неизвестной болезни, – сказал министр здравоохранения Андхра-Прадеш К. Бхаскар.
Кроме того, он добавил, что наблюдающееся снижение содержания тяжелых металлов в крови пациентов указывает на случай острого, а не хронического воздействия вредных веществ на их организм.
Специалисты Индийского химико-технологического института, которые также подключились к выяснению причин возникновения заболевания, предполагают, что вспышка в Элуру могла возникнуть из-за воды, поступающей из старых водопроводных труб с высоким содержанием свинца, а также свалки аккумуляторных батарей, которые распологаются возле источников питьевой воды.
Из последних данных известно, что большая часть заболевших уже вылечились, 81 человек пребывают в больнице в Элуру, а девять пострадавших – в медучреждениях соседних населенных пунктов. У всех пациентов наблюдались симптомы рвоты, головной боли и болей в спине, у некоторых произошла внезапная потеря сознания.
Фото: pixabay.com
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В Индии продолжается поиск причин внезапной болезни: что известно на данный момент?
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