В Индии – вспышка неизвестной болезни: более 350 человек попали в больницу

В городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш более 350 местных жителей обратились к медикам с жалобами на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь. Все пациенты госпитализированы, один из инфицированных умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на India TV.
Врачи до сих пор не смогли найти причину данного заболевания. Специалисты провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался в норме. Предполагается, что причину помогут определить результаты бактериологического посева.
Согласно информации врачей, более 180 человек на данный момент выписаны из больницы, около 160 все еще находятся на лечении.
– Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное. Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом, – рассказал министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Шринивас.
Выяснением причин подобного заболевания в городе занимаются бригады медиков из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.
В Элуру также приедет главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Он планирует поговорить с пациентами и встретиться с местными чиновниками.
Фото: pixabay.com
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